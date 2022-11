ENTRE EL ALFA Y OMEGA.



Por. Antar M. Nacif.



1. Quintana Roo queda con un alto índice de inseguridad, deuda, crisis, es la herencia de Carlos Joaquín a Mara Lezama.



2. No hablan mucho del hackeo a SEDENA a pesar que la mayor parte afecta a políticos de gobiernos anteriores, por supuesto eso no le conviene a quienes integran el grupo que decide desestabilizar el país con ataques continuos contra la 4T.



3. Alito moreno pensara aplicar la misma estrategia de Layda para tener el control de sus superamigos al tener grabaciónes.



4. Claudio X González el zar de los políticos, su motivo de salir a dar la cara,para afectar a México, es simple no soporto la pérdida del poder.



COLUMNA:



Carlos Joaquín hoy muchos pueden entender que su mandato fue un desastre, dejó un estado en quiebra, ensangrentado, como hacen muchos trató de callar, llevarse bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, obvio después de perder su partido en México, antes estaba unido a su grupo panista para afectar a López Obrador, ahora que comienza el nuevo gobierno de Quintana Roo, seguramente la encargada del despacho observará que no dejó finanzas sanas, será el comienzo de una cadena de fallas que dejó este estado en focos rojos, más aún Cancún que es visitado por millones de turistas cada año, deben recuperar la paz rápidamente, bueno todos les encantaba llevarse bien con el ex gober, por ello escaseaba el dinero, entre contratos, amiguismos, proyectos fantasmas, fueron pasando los años, estoy seguro que muy pronto, aquellos que le daban la mano aún en épocas del terrible Covid 19, ahora serán sus peores críticos, como siempre pasa en política viva el rey, fuera el rey.

La intromisión en la secretaria de la defensa Nacional parece que les fallo a los opositores y periodistas, he observado que callan muchos fragmentos del hackeo, observo que estos papeles de guacamaya, también fue doble jugada para Loret De Mola, estoy seguro que estos documentos contienen muchos datos que incluyen a sus clientes, para entenderme mejor a los que gobernaron en tiempo pasado, desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, muy poco habla de ello, seguramente el presidente tiene estos importantes documentos, no dudo que estará feliz de sacarlos al público, ellos aventaron la papa caliente, ahora tendrán que aguantar esta filtración, estos papeles al recibirlos fueron sus reyes magos de latinus, siendo honesto, no imagino que pasaría en especial con quien derramó sangre con su guerra inútil, obvio hablo de Felipe Calderón.

Claudio X González que lo motivo a volverse el rey de la Roma antigua, quien no ha observado series como los empresarios millonarios controlaban los políticos de la antigua Roma, los mandatos a Cesar o Arturo, quienes obedecían ciegamente a sus líderes, aquí veo algo similar, solo que alito moreno decidió buscar un pretexto para liberarse de su yugo de Claudio X creía tenerlo agarrado al sacar un escrito en Méxicanos vs la corrupción, fue todo lo contrario, le abrió los ojos, sabía alito que con sus grupos políticos tratarían de derrocar a este presidente del PRI, al observar como le rogaba a dante delgado que los ayudara a subir otro 2 % en sus encuestas, era claro que Alito ya no encajaba, ahí seguro le vino una imaginación divina a Moreno, copiar a Layda su estrategia y tener algo que pueda ser su boleto de salida sin problemas, conociendo a él presidente del PRI, es claro que tiene una carta bajo la manga, un día una persona dijo por que será que Claudio X trata de afectar tanto los proyectos de la 4T, obvio deducir, desde pequeñín el creció entre la miel del poder, solo vivió de su poder político cuando papá le decía vas a dubai mijo si pa, hablen con el presidente que me dé escolta e avión para mi cachorro que quiere ir a relajarse, así creció pidiendo todo al gobierno, desde ceder pagos del SAT para sus amistades, socios etc. Tener todo el poder de pedir cualquier cosa a los gobernantes en turno, sabe que otros 6 años serían fatales para sus empresas e incluso estoy seguro que todos le darán la espalda, un sexenio más y perderá el control sobre los políticos, medios de comunicación, periodistas, empresarios, etc, por ello ha dedicado estos años a cerrar filas con partidos de oposición así intentar hacer quedar mal al presidente, provocar juicios y amparos a proyectos del Gobierno Federal, el tren maya, el aeropuerto Felipe Angeles, involucrar a jueces, cada paso que realiza en su desesperación comete error tras error, le diría con tanto dinero que tiene por qué no viajar, conocer esos lugares que tal vez y sólo tal vez no conozca de los pueblos indígenas humildes de México, o acaso no le interesa ver las necesidades de la gente, su gente, a quien supuestamente defiende de un dictador, ni sus amigos, ni los políticos que tanto lo escuchan durarán mucho a su lado, dice que López Obrador se siente un mesías, yo diría lo contrario, Claudio X González, es quien no soporta perder adeptos o mejor dicho sus lambiscones que le pongan alfombra roja por donde camina, su popularidad ante ellos cada vez será menor, es el mayor miedo de toda persona que desea tener el control.

Es mi humilde opinión en este reinicio de mis columnas.

Nos vemos muy pronto.

