Combinación de vacunas COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca protege 100% contra enfermedad grave: The Lancet

Un estudio de la Universidad británica de Oxford y difundido por la revista “The Lancet”, señaló que es seguro y eficaz combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer, contra COVID-19, a pesar de que su desarrollo es distinto.

La publicación, revelada por “The Lancet”, asegura que el esquema es más exitoso que la aplicación de las dos dosis de la misma compañía.

Mixed prime-boost schedules with #AstraZeneca and #Pfizer–BioNTech vaccines can induce robust immune responses and are safe, suggests trial by @XinxueLiu and colleagues.

Flexibility in #vaccine schedules could accelerate roll-out in some settings.

Read: https://t.co/T7pXQrUwAu pic.twitter.com/vZj0CcJRIp

— The Lancet (@TheLancet) August 7, 2021