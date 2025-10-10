Comienzan las elecciones en Cancún, ya entre los cafés y los pasillos del gobierno se habla de ello.

Las elecciones Cancún 2027 comienzan y sigue muy por encima Pablo Gutiérrez, recordemos que habrá una contienda entre el peso del apellido o el trabajo diario qué exige la ciudadanía.

Por Antar Moisés N.

La sucesión en Cancún ya empezó, aunque el calendario electoral aún marque distancia. Seamos realistas, esto ya se comienza a hablar en las calles y hogares de Cancun.

He observado como el nombre de Verónica Lezama suena con fuerza. No es casualidad: la hermana de la gobernadora de Quintana Roo aparece en los sondeos con un 42% de intención de voto, un número que refleja algo más que popularidad; habla de estructura, respaldo institucional y sabemos que tiene el apoyo gubernamental, dependerá del camino que ella decida, siempre callada, trabajando lado a lado de la gobernadora de Quintana Roo.

Su posicionamiento, sin embargo, no pasa desapercibido. En un entorno donde el electorado comienza a mirar con mayor suspicacia los vínculos familiares en el poder, la candidatura de Lezama podría convertirse tanto en una ventaja como en un punto de fricción. El trabajo dependerá solo si logra consolidarse como la carta fuerte o si termina siendo símbolo de poder político en el estado.

Del otro lado de la balanza, Roberto Palazuelos se mantiene firme en el segundo lugar, con 27% de las preferencias. El “Diamante Negro” parece decidido a pulir su imagen política, apoyado en su visibilidad mediática y su discurso dirigido al sector empresarial y turístico. No obstante, su reto sigue siendo convertir la fama en credibilidad, un desafío que ha tumbado a más de una figura pública, debemos reconocer que esta muy lejos de alcanzar a los políticos qué ya trabajan día a día por la gente de este municipio del caribe mexicano.

Más abajo en las mediciones, Jorge Rodríguez, actual Décimo Regidor, suma apenas 8%, mientras que un 23% de los encuestados aún no decide a quién respaldar. Ese bloque de indecisos será, sin duda, el terreno más disputado en los próximos meses.

Y mientras tanto, en otro tablero, Pablo Gutiérrez , secretario de ayuntamiento de Benito Juárez se ve como la carta mejor posicionada dentro de las corrientes de izquierda, con 49% de las preferencias.

Su trabajo y esencia se conecta con la administración estatal, hay una cercanía con el pueblo, con la actual presidenta y trae una narrativa social que podría resonar en un electorado cansado del brillo de oficina, este político joven, siempre cercano a la ciudadanía, en las calles apoyando las necesidades urgentes, eso buscan entre los electores, no caritas de talco y miel, buscan personas que se la rífen día a día entre el sol y agua, ese es Pablo Gutiérrez.

Las tendencias muestran que Cancún entrará en una contienda marcada por la herencia política y la aspiración personal, entre la fuerza de los vínculos institucionales y la excesiva atracción del personaje público.

Lo que se avecina no es solo una elección municipal, sino una prueba para el modelo de poder en Quintana Roo:

seguirá pesando más el apellido que la experiencia, o la ciudadanía apostará por un cambio de rostro y estilo?

En Cancún, el reloj ya empezó a correr. Y como suele ocurrir en la política caribeña, el oleaje promete ser intenso, preparense con sus palomitas y botana, porque esto apenas empieza, aquí quien debe quedar, debe ganar o será una derrota qué pesará en la espalda para Morena y partido Verde qué no les conviene, recordemos el peso de Cancun en la política no solo nacional, también mundial por ser uno de los atractivos más importantes del planeta.

Que opinas por quien votarias.

#Prediccionpolítica #lacolumna

Por. Antar Moises N.