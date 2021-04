¿Cómo ahorrar dinero en casa rápido y de forma sencilla?

Asimismo, puedes llevar a cabo la reparación de goteras, revisar que no haya fugas de agua de manera periódica. O también acciones relacionadas con el aseo diario -como el bañarse en menos de 10 minutos y cerrar las llaves cuando se lavan manos o dientes-. Todo esto permitirá que tu cartera no se vea tan afectada cuando el recibo de agua llegue.

Por supuesto, no olvides apagar las luces de los espacios de la casa donde no hay ninguna persona.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en México 6 de cada 10 personas adultas no llevan un registro de sus gastos mensuales y, quienes sí lo hacen, es de manera mental, por lo que este puede ser un buen punto de partida para adentrarse en la cultura del ahorro, pues al no hacerlo se podrá recurrir al poco dinero guardado o a préstamos a instituciones financieras.