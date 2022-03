¿Cómo el conflicto entre Rusia-Ucrania y el COVID-19 influyen en la inflación en México?

No obstante, considerando la complejidad del entorno que enfrenta la inflación ante la crisis sanitaria y que pudiera verse deteriorado aún más ante el conflicto entre Rusia y Ucrania , no puede descartarse la posibilidad de que las presiones continúen por un periodo mayor al esperado o que surjan nuevos choques, destaca el Banco Central en su informe a senadores.

You may also like