¿Cómo funcionan las armas de utilería en el cine?

“Rust” se desarrolla en la década de 1880 y de acuerdo con Hall, cuando se usan armas antiguas “tienes que usar armas históricas reales y revisar si son seguras. He sabido que se disparan balas reales de revólveres para asegurarse de que funcionan de manera que cuando pongas una salva no explote o le explote en la mano al actor”

“Todos hemos visto tomas muy famosas en películas en las que se tiene la sensación dramática de que el arma te está siendo apuntada, al público, y claro, está siendo apuntada hacia la cámara”, explicó Steven Hall, director veterano de segunda unidad que ha trabajado en películas como “Fury” (“Corazones de acero”) y “Thor: The Dark World” (“Thor: Un mundo oscuro”). “Para minimizar esto uno pone una cámara operada remotamente o al menos si alguien tiene que operar la cámara, normalmente uso goggles protectores, un visor de seguridad y generalmente una pantalla de PERSPEX (metacrilato) que resiste casi todo. Obviamente no resistiría un disparo de un arma real, pero definitivamente resistiría una salva”.