Con mariachis, flores y pastel despiden a Hugo López-Gatell afuera de Palacio Nacional

“Una de las mayores secuelas que podría dejar la pandemia es el uso inadecuado de los antibióticos en muchos de los hospitales y que podría resultar en la selección de bacterias resistentes a múltiples fármacos. La llegada o no de una tercera ola, que siempre es posible, en mi opinión personal, pienso que sería no de la magnitud de la última que sufrimos en el otoño invierno del 20, del 21, pero eso está por verse, es impredecible como lo he manifestado y depende de otros factores también”, señaló Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

