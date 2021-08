Confirman sanción millonaria a exfuncionario de PEMEX por corrupción

“Le imputó la alteración al modificar la información de la bitácora de la unidad terrestre número económico 9908 del día 26 de septiembre de 2014, si la conducta fue de alterar la información en perjuicio de la institución y está considerada como infracción muy grave, aunado a que el actor no desvirtuó no haber alterado o modificado la bitácora de fecha 26 de septiembre de 2014 es evidente que implica su remoción”, agregó Carlos Chaurand Arzate, magistrado TFJA.

Por otra parte, los magistrados confirmaron la remoción del cargo del ex sub oficial de la Policía Federal, Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe vinculado con la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.