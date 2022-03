Consulta de Revocación de Mandato de AMLO entra en su recta final

Para Alarcón, “el Gobierno federal no ha jugado de manera transparente con el proceso, con una serie de irregularidades, pero también el INE, como árbitro, no ha puesto todo el peso en algunos temas”.

“Yo estoy planteando además, y es mi compromiso, la convicción de que aunque no se llegue al 40% si pierdo, me voy”, dijo López Obrador, quien ha acusado al INE de no querer hacer promoción de la consulta, calificada por el organismo como un “inédito ejercicio de democracia participativa”.