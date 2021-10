Critican a padres de niña por hacerle fiesta con temática del ‘Juego del Calamar’

Así lo comentó Tere Castellanos, la usuaria de Facebook que difundió la foto en redes sociales esta semana. Aunque no está claro el origen de la imagen, ella indicó que “Una serie como esa, no es para niños y mucho menos debería de ser una opción para que nuestros pequeños imitaran a sus personajes”.

No obstante, ‘El juego del calamar’ goza de una enorme popularidad entre el público menor de edad, incluyendo niños. En varios países del mundo han emitido alertas para que los padres vigilen que sus hijos menores de edad no vean la serie.