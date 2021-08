Cuba, en alerta por tormenta tropical Ida que amenaza con llegar a EEUU como huracán

La tormenta tropical Ida se convirtió este viernes, 27 de agosto de 2021, en un huracán, amenaza a Cuba y Nueva Orleans anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Ida se sitúa a 50 kilómetros al este de la Isla de la Juventud, en Cuba, y se desplaza hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de unos 120 kilómetros por hora (km/h).

El domingo, 29 de agosto de 2021, podría tocar tierra en Luisiana, según las previsiones del centro meteorológico con sede en Miami.

Ida se mueve a cerca de 24 km/h, con vientos máximos sostenidos de unos 120 km/h y ráfagas más fuertes.

Hurricane #Ida Advisory 5A: Ida Makes Landfall as a Hurricane On the Isle of Youth. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2021