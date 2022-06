Daniel Suárez se convierte en el primer mexicano en ganar una carrera de NASCAR

Daniel Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de la NASCAR Cup de automovilismo, al imponerse el domingo en el Sonoma Raceway (Sonoma, California).

Antes que Suárez únicamente cuatro pilotos nacidos fuera de Estados Unidos habían logrado triunfos en esta serie del automovilismo, incluido el colombiano Juan Pablo Montoya en 2010.

🏁: History is made! @Daniel_SuarezG becomes the first Mexican driver to win a NASCAR Cup Series race!

🏁: ¡Triunfo histórico! Daniel Suárez se convierte en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/wOjtd2ekh1

— NASCAR (@NASCAR) June 12, 2022