Democracia no puede fracasar, dice AMLO al promover Consulta Popular

A bordo de un helicóptero, el presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador supervisó el avance de una obra carretera que implica abrir paso en la Sierra Madre Occidental y que podrá comunicar a Sinaloa desde San Ignacio con Tayoltita, Durango.

A su descenso aquí en un paraje aledaño a San Ignacio dijo que México va a iniciar una nueva etapa este domingo con la primera Consulta Popular que se vivirá en el país, el paso a la democracia participativa, donde el pueblo no solo elige a sus gobernantes, sino que opina y decide cómo deben ser gobernados.

Lo sintetizó al final del evento en una frase:

“La democracia no puede fracasar”, dijo López Obrador

Durante el evento abundó en la importancia de este ejercicio democrático.

“Estamos inaugurando una etapa nueva, estamos entrando a un terreno muy favorable en beneficio de nuestro pueblo, es hasta ahora cuando se va a llevar a la práctica para establecer el hábito democrático, tenemos que consolidar la democracia porque es el mejor sistema político de gobierno, está demostrado, que sea el pueblo siempre el que decida, que el pueblo mande, y que se gobierne obedeciendo al pueblo, mandar obedeciendo”, indicó López Obrador.

AMLO cuestiona manejo de la Consulta Popular 2021

Cuestionó cómo está manejando la organización de la Consulta la autoridad electoral, como el que no se vayan a instalar mesas receptoras especiales donde se pueda votar aún cuando uno no se encuentre en su domicilio, por ello, dijo, él mismo no podrá votar, ya que estará en Nayarit en gira.

“Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esa consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes, yo mañana voy a Nayarit, pero estaba pensando en votar, pero donde voy no hay, no va a haber casilla, cómo ahí no se escucha nada, no se informa, silencio cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente”, mencionó López Obrador.

AMLO afirma que en 2023 concluirán todas las obras que inició su gobierno

En cuanto al motivo de la gira de este fin de semana, en que supervisa avances carreteros como este, refrendó que el compromiso es concluir a finales de 2023 todas las obras que ha iniciado su gobierno, para ello, dio a conocer que habrá más presupuesto en 2022 y 2023 para cumplir con su meta.

Coincidió con el gobernador Quirino Ordaz, quien celebró que el presidente esté personalmente supervisando los trabajos.

“Orden dada, pero no supervisada, vale para pura chingada”, dijo Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa. “Coincido con el gobernador Quirino Ordaz de que una orden no supervisada no sirve para nada, lo otro, pues tampoco debe sorprendernos, espantarnos, el otro término, el otro concepto, la otra palabra, la utilizó el Premio Nobel de literatura, Octavio Paz, debemos de concluir todas las obras terminando 2023. Ya estamos haciendo las proyecciones presupuestales porque vamos a invertir más el año próximo 2022, y 2023 para concluir todas las obras”, aseguró López Obrador.

Gobernador de Sinaloa manifiesta respaldo a AMLO

El gobernador le manifestó su respaldo al presidente y a su propuesta de integrar a la Guardia Nacional a la Sedena para evitar que a futuro este órgano de seguridad sea debilitado.

“Quiero dejar muy en claro mi total apoyo a la idea, a la propuesta de que la Guardia Nacional dependa del Ejército mexicano, y que se realice la reforma constitucional porque ello garantizará su permanencia, es muy fácil criticar, decir desde fuera, desde los escritorios, desde las oficinas, pero nadie podemos tener mejor precio, y valor que quién es estamos enfrente, y sin duda alguna, la Guardia se convertirá en nuestro principal baluarte en contra de la delincuencia”, dijo Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa.

El presidente adelantó que este domingo no tendrá actos públicos en la fase de su gira en Nayarit.

