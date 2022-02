Desalojan a fotógrafos y camarógrafos del Senado; Mesa Directiva ofrece disculpas

“La Mesa Directiva ni ningún senador hemos dado instrucción alguna para obstruir el trabajo de los periodistas que están en la fuente de este senado, la Mesa directiva refrenda su respeto del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión. He dado instrucciones de que esto no vuelva a ocurrir y ofrezco disculpas a las y los periodistas que en este momento ya están nuevamente con nosotros”, indicó Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República.

