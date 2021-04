Desde tu casa: ¿Qué servicios se pueden pagar con la domiciliación de pago?

Los usuarios también deben asegurarse de que la tarjeta a la que se domicilió el pago cuente siempre con suficiente saldo o crédito para realizar el cobro . De no tenerlo, el banco no podrá pagar y se pueden sumar cargos atrasados.

Entre las ventajas que tiene esta forma de pago se encuentran el no olvidar pagar cada mes y evitar recargos ; además, permite ahorrarse tiempo al no realizar filas en los establecimientos, así como seguridad y comodidad, pues no es necesario salir de casa.