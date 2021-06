Despiden a mánager de Selección Mexicana de Beisbol para Tokio 2020 por falta de presupuesto

Al ver que no iban a conseguir dinero por parte de los directivos, Castro y Gutiérrez intentaron hacer una colecta y buscar patrocinadores, pero piensan que fueron bloqueados para no lograr su cometido.

“Sin los resultados antidopaje no sabía a qué jugadores podía elegir para una lista y sin el pago de la multa, no podíamos hablar con las organizaciones de Grandes Ligas para pedir prestados a los jugadores contemplados en la preselección”, explicó Castro.

Sin embargo el coach de los Phillies de Philadelphia se negó porque además de no tener dinero para iniciar la preparación de México, los jerarcas no habían cumplido con hacerles exámenes antidopaje a los peloteros de la preselección y a pagar una multa que la FEMEBE le debe a la Grandes Ligas.

“No íbamos a entregar ni información ni lista de jugadores hasta que no saliera el presupuesto. En abril dijeron que ya iban ayudarnos y no cumplieron, eso nos hizo quedar mal con nuestro staff que venía trabajando junto con nosotros sin paga desde dos semanas después del Premier 12 (fue en noviembre de 2019)”, explicó Castro este sábado a Efe.