Desplazados por cambio climático podrían sumar miles de millones en 2050

Los dos expertos no son demasiado optimistas sobre los resultados de la próxima Cumbre del Clima ( COP26 ) de Glasgow (Reino Unido), no obstante esperan la agilización de los fondos y compromisos para la mitigación y adaptación al cambio climático de los poblaciones más vulnerables, más aún cuando la temperatura del planeta siguen en aumento, según Naciones Unidas.

Son poblaciones “muy afectadas por el cambio climático” y no tienen recursos para mitigar o adaptarse a sus efectos, “una combinación demoledora”, ha aseverado Rodríguez, quien ha explicado que el concepto de refugiado climático no está reconocido jurídicamente por Naciones Unidas.

El impacto del cambio climático, según afirma Mario Rodríguez, es mayor para los más vulnerables por varios motivos; en primer lugar por tratarse de poblaciones que no tienen recursos suficientes para elegir la energía que consumen, por lo que no pueden ayudar a mitigar la crisis climática.