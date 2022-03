Día de la Cero Discriminación: ¿cuál es el tema de este año?

Asimismo, el organismo advierte que la discriminación no solo afecta a individuos o a los grupos de personas discriminados, sino a todos. Como por ejemplo, limitar el acceso a la educación de las niñas y las mujeres no solo les perjudica a ellas, sino que además evita que las sociedades se beneficien de una fuente de talentos más amplia. En este mismo sentido, discriminar a las personas por motivos raciales causa sufrimiento individual y debilita la cohesión social.

