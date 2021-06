Día Mundial contra el Trabajo Infantil: una problemática a la vista de todos

Los derechos de los niños y niñas exponen claramente que no deben ser forzadas las infancias a realizar ningún tipo de trabajo ni a ser partícipes de la explotación, violencia o maltrato, que estas acciones son delitos penalizados y, por esto, el foco puesto sobre la educación, la concientización para denunciar muestras de maltrato y la creación de espacios seguros para ellos es un tema que no puede quitarse de la mesa.

¿Los has visto? Seguramente sí. Están en las calles y en los lugares menos esperados. A veces se te acercan, te muestran sus manitas y con sus ojos gigantescos parecieran implora tu ayuda, la compra de sus productos o el pago por sus servicios no solicitados como limpiaparabrisas o limpiabotas.