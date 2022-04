Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, en busca de la sensibilización

Este 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, tal y como fue declarado en 2007 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; se busca justamente hacer conciencia sobre las diferentes formas en que este tipo de condición afecta a la población.

“El autismo es una condición de vida que se va a manifestar en los primeros meses del desarrollo. En la parte de la comunicación, los primeros signos que las familias notan, es que los niños y niñas empezaban a decir palabras y de repente dejan de decirlas ; tendemos a ver algunos aleteos, algunos movimientos de manitas, caminar de puntitas, girar sobre el propio eje. La parte importante es, si tengo la sospecha, no importa que sea una sospecha leve, algo que siento que no va bien, es empezar a acudir a un especialista”, detalló María Gutiérrez, directora del Centro Autismo Teletón.

La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia del autismo a nivel mundial es de 1 por cada 160 nacimientos, mientras que el Centro para la Prevención y el Control de enfermedades en Estados Unidos, actualmente maneja la cifra de 1 caso de autismo por cada 68 nacimientos.

No se conocen las causas, sin embargo, la comunidad científica coincide en que existe una predisposición genética que puede combinarse con factores ambientales, por eso se dice que el autismo es una condición congénita. No existe un estudio médico para su diagnóstico.

Mónica es madre de gemelos, tienen 4 años de edad y fueron diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista.

“A los dos años nos enteramos que tenían el trastorno del espectro autista porque los llevamos a valoración con un neurólogo, empezamos a ver ciertos signos, aleteaban, no miraban a los ojos, no atendían por su nombre, no jugaban entre ellos; la verdad, al principio es muy duro, porque uno tiene expectativas sobre sus hijos, como cualquier niño; Oscar no hablaba, ahora habla muchísimo, Miguel también entro aquí sin hablar, ya habla, empiezan a atender instrucciones, ya juegan entre ellos”, comentó Mónica Santillán, madre de gemelos.

Norma es madre de Miguel, tiene 12 años y 6 como paciente del Centro Autismo Teletón.

“Ahorita Miguel sabe leer, le gusta aprender inglés, sabe dibujar y es independiente, realiza varias actividades solo, se baña solo, se viste solo, toma clases de natación, de guitarra”, dijo Norma Angélica Martínez, madre de un niño con autismo.

Con información de Susana López Peña.

LLH

Fuente: Televisa