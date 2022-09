Dibujante de Marvel hace burla del físico de Tenoch Huerta en ‘Black Panther 2’; redes lo critican

Hace unas semanas, el actor mexicano Tenoch Huerta se robó los reflectores después de que se confirmara su presencia en la película Black Panther: Wakanda Forever, en la que interpretará a Namor. Sin embargo, en esta ocasión el nombre del histrión salió a relucir por la burla que hizo un dibujante de Marvel, ¿qué sucedió? Esta es la historia.

N+ te recomienda: Marvel anuncia al primer Spider-Man gay

A través de su Instagram, el creador de cómics brasileño Mike Deodato Jr, que ha dibujado para Marvel, realizó una publicación que desencadenó una serie de críticas. En su post, Deodato comparó una imagen de espaldas de Huerta, interpretando a Namor, con una propia en la misma posición y agregó el siguiente comentario:

La publicación de Mike generó algunas risas, pero también varios comentarios en su contra, mismos que provocaron que el dibujante tuviera que realizar una nota aclaratoria, la cual también publicó en sus redes.

En su texto, el artista que ha trabajado para Marvel aseguró que la broma que realizó se había salido de control debido a los haters de internet. Deodato señaló que su burla era dirigida al personaje del cómic, no hacia Huerta.

“Me refería al personaje del cómic, no al actor. Podría ser CGI (imagen creada por computadora), una marioneta o un robot. Me estaba dirigiendo a un personaje de ficción en una película, no una persona en la vida real”, detalló el creador de cómics.