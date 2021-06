Disputas de cárteles en México provocan 2 masacres en menos de una semana

Destacó que a los ciudadanos no les importa “si hay disputas entre criminales y se dan de balazos entre ellos, sino que la autoridad local, para empezar, no tenga la capacidad de reaccionar de manera contundente”, con la ley en la mano y con la capacidad de represión que hay en democracia “para contener las agresiones a la población civil como en el caso de Reynosa”.

You may also like