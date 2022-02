Djokovic agradece a Serbia el apoyo en su disputa con Australia

No obstante, al no haber sido vacunado, las autoridades australianas le negaron la entrada tras una disputa que duró casi dos semanas, que el tenista pasó en parte internado en un hotel de solicitantes de asilo.

“Aunque estuve retenido, enfrentado a muchos problemas y desafíos, no me sentí solo porque tenía el apoyo de mi familia, la gente próxima, amigos, del pueblo serbio, de mucha gente bienintencionada de la región y el mundo que intentaron facilitar mi estancia en Australia, que al menos fue inesperada tal y como sucedió”, dijo Djokovic ante la prensa en Belgrado.