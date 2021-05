Domo de Hierro: ¿Cómo funciona el escudo antimisiles de Israel?

El bombardeo de Israel a la Franja de Gaza llamó la atención mundo por el armamiento de esta nación. ¿Qué es y cómo funciona el Domo de Hierro conocido como el escudo antimisiles israelí?

A través de su cuenta de Twitter, las Fuerzas de Defensa de Israel dieron a conocer cómo interceptaron los misiles lanzados desde Palestina mediante el uso de drones, sin embargo también mostraron el funcionamiento del Domo de Hierro que protege a la nación de estas armas.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz

Tras recibir el apoyo de Estados Unidos en 2016 por más de 3,800 millones de dólares anuales, Israel contó con ventaja de desarrollar equipo armamentístico de última tecnología.

Entre estos el más destacado fue el Domo de Hierro que desde hace una década ha funcionado como un sistema de defensa que resulta similar a un escudo que intercepta misiles u otro tipo de armamento lejos de la ciudad.

Según el experto José Levy y análisis israelíes, este domo intercepta un 90 por ciento de cohetes palestinos, pero en contra parte, los proyectiles emitidos de Gaza son cerca de 137 en una forma simultánea.

Esto orilla a las defensas israelíes a desarrollar una estrategia en la que no todos los cohetes puedan ser detenidos, sino solo aquellos previamente detectados.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021