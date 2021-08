¿Dónde está Pamela, de 24 años? Desapareció hace 10 días en Ramos Arizpe, Coahuila

Coahuila, 15 de agosto (Vanguardia).- Luego de 10 días desaparecida, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila aun no tiene mayores avances para dar con el paradero de la joven Pamela Elizabeth Rangel, quien salió de su domicilio el pasado 5 de agosto en la ciudad de Ramos Arizpe, y hasta ahora no ha regresado.

FOTOS: “Sí me puse a llorar”, dice. Lo que halló no era un billete de 500 pesos…