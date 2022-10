Durazo Califica de ‘Calenturas’ las Propuestas de Espino de Dialogar con Crimen Organizado

“No tenía yo responsabilidades vinculadas con el tema de seguridad. No, no, esas son calenturas”, respondió Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

“No, no, no tiene ni sentido abordar ese tema, francamente”, manifestó el gobernador de Sonora.

“Hace mucho que no platico con Manuel Espino, así es que no tengo conocimiento”, indicó Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.