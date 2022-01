Economía de México sigue creciendo pese a nueva ola covid: AMLO

El presidente de México añadió que lo que se padeció en diciembre es lo que siempre hacen algunas empresas de despedir a trabajadores para no pagar aguinaldos u otras prestaciones, pero no tiene nada que ver con el covid.

No obstante, López Obrador estimó que esto será transitorio. Dijo que no ve que se presente la misma situación de la variante delta, que provocó muchos despidos.