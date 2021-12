Eduardo Verástegui da positivo a covid; se había negado a ser vacunado

En octubre de este año, el también productor y filántropo, provocó polémica al anunciar que no se iba a inocular contra Covid-19 porque no confía en las personas que están detrás de las vacunas. No pocos usuarios de redes sociales lo compararon con la actriz Paty Navidad, quien llegó a difundir contenido antivacunas y teorías de la conspiración sobre la pandemia en sus redes sociales.

¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!