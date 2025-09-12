El amor de una abuela que salvó a su nieta con su corazón y su cuerpo entre llamas.

La abuela que en segundos cambió su vida.

El suceso que cambió la vida de una mujer, abuela y madre en segundos por un ser humano que sin medir el peligro manejo a exceso de velocidad y dejó mucha gente sufriendo por sus familiares.

La tarde del miércoles, Alicia Matías, de 49 años, partió rumbo a su trabajo como checadora y despachadora en la base de camiones de Santa Martha, en Iztapalapa. Antes había tenido un pequeño puesto de dulces en el mismo paradero. Ese día, como en muchas otras ocasiones, llevaba consigo a su nieta Azuleth, de apenas dos años, quien la acompañaba en sus largas jornadas laborales.

Nadie podía anticipar que la rutina se rompería de forma tan brutal. Una pipa de gas explotó en la zona y, en cuestión de segundos, el estruendo, el fuego y el humo lo transformaron todo en caos. Fue entonces cuando Alicia tomó la decisión que marcaría para siempre la vida de su familia: abrazó a su nieta y se colocó sobre ella, convirtiéndose en un escudo humano.

El instinto de amor y protección fue más fuerte que cualquier temor. Gracias a ese acto de valentía, la pequeña sobrevivió. Alicia.

Su sacrificio, sin embargo, trasciende la tragedia. Nos recuerda que la existencia es frágil y que el verdadero amor se mide en actos, no en palabras. Mientras muchos desperdiciamos tiempo en enojos triviales y orgullos estériles, Alicia nos deja una lección de enorme profundidad: nunca sabemos si nuestros seres queridos volverán a casa al final del día.

Ella eligió proteger a su nieta con lo único que tenía: su propio cuerpo. Con ello nos enseña que, por encima del rencor y la indiferencia, siempre debe prevalecer el amor.

Porque el abrazo que negamos hoy, podría ser el último.

Dios salve a esta madre. Abuela y mujer.

