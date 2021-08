El INE es el más caro del mundo, y no se traduce en democracia consolidada: AMLO

Los promotores de la consulta dicen que 6.6 millones de votos no son pocos o muchos porque no se pueden comparar con los de otros ejercicios similares, dado que es el primero, constitucional, en México. Los opositores dicen que es un ejemplo de que las simpatías por el mandatario han bajado, porque llegó al poder con 30 millones de votos. Pero Morena sostiene que se debe a que no hubo promoción ni deseos del INE de impulsar el ejercicio. Córdova ha rechazado estas acusaciones.

“Estamos dando los primeros pasos en el terreno de la democracia. No es el caso de otros países. En eso tenemos atrasos. Eso sí: tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo, pero eso no significa que tengamos una democracia consolidada, y yo espero que le heredemos a las próximas generaciones un auténtico sistema democrático”, señaló.