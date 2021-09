El papa Francisco afirma que aún existe la esclavitud de la mujer

Francisco también habló de las diferencias que en la antigüedad t enían esclavos y hombres libres y destacó que “esto también pasa hoy: tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”.

“¡Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres! Cuántas veces hemos escuchado: ‘Pero no, no hagas nada, son cosas de mujeres’”, dijo Francisco.

El pontífice argentino dedicó su catequesis a un llamamiento a los cristianos a la unidad, a no a crear separaciones sociales y diferencias entre los dos sexos o entre personas de diferentes religiones, pero también r ecordó a los nuevos esclavos de hoy y cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades.