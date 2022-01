El papa Francisco comparte que tiene inflamado un ligamento en la rodilla y le cuesta andar

“Perdonadme si me quedo sentado, pero me duele la pierna y es peor si me quedo en pie, así sentado es mejor para mí”, dijo a los asistentes a la audiencia en el palacio pontificio con ocasión del centenario de la revista “Tierra Santa” de la Custodia franciscana de Tierra Santa.

“Me han dicho que le pasa sólo a los viejos, así que no sé por qué me ha pasado a mi” , bromeó Francisco ante los fieles.