El papa Francisco condena las ‘crueldades horrendas’ como la masacre de Bucha, Ucrania

También invitó a subir a algunos niños ucranianos que acaban de llegar a Italia. “Estos niños han tenido que huir y llegar a una tierra extraña esto es uno de los frutos de la guerra. No olvidemos y no olvidemos al pueblo ucraniano. Es duró ser erradicado de tu tierra por una guerra”, añadió mientras entregaba a los pequeños unos huevos de pascua.

