‘El Poder del Perro’ gana como mejor película en los premios BAFTA

El drama nominado al Oscar “Drive My Car”, del director japonés Ryusuke Hamaguchi, ganó el BAFTA a la mejor película en lengua no inglesa.

Lashana Lynch, que causó sensación como una agente secreta en “No Time To Die” (“Sin tiempo para morir”), se llevó el premio a la estrella emergente, el único elegido por votación del público. Agradeció “a las mujeres de este país que me enseñaron lo que es estar en esta industria como una mujer de piel oscura. Les agradezco por sentar las bases para personas como yo”.