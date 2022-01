El príncipe Andrés enfrentará semana crucial en EEUU, donde es acusado de agresión sexual

El día anterior, los abogados de Giuffre exigieron que el príncipe Andrés entregara registros médicos que demostraran que no podía sudar. Pues en una desastrosa entrevista de 2019 con la BBC, el príncipe negó la afirmación de Giuffre de que habían compartido un baile sudoroso en una discoteca de Londres, alegando que en ese momento no podía sudar debido a una condición relacionada con su servicio en la Guerra de las Malvinas de 1982.

