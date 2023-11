Informa el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Protegimos la flora y fauna como ven en el tramo 5, en Quintana Roo, representó un desafío porque en todo momento se protegieron cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la región. Este tramo hasta Tulum, que son como 120 kilómetros, 90 kilómetros son viaductos, es decir, segundo piso. El tren va a arriba para que todo lo de abajo sea paso de fauna y no se afecte nada y esto significó más tiempo y más recursos, pero el propósito era no destruir el territorio. Se cuidó cuevas, cavernas, todo”, argumentó.

