El Tribunal Electoral ya no tiene presidente: Vargas también renuncia

“Reconozco que mi Presidencia no ha logrado generar los consensos necesarios al interior de este Pleno. Por lo tanto, en concordancia con mis principio y convicciones, he decidido ceder el paso para que asuma la Presidencia quien -entre mis pares- cuente con las cualidades para impulsar los acuerdos y la unión que, actualmente, requiere la institución”, indicó.

You may also like