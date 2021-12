El último día del año, la Luna hará un ‘triángulo’ con Marte y Antares, los dos puntos más rojos del cielo

Antes de que concluya el año, el cielo nos va a regalar una última vista espectacular: un triángulo entre la Luna, Marte y Antares, estos dos últimos, los puntos rojos más brillantes de la noche. Aquí te contamos los detalles sobre la aparición de este “trío astronómico”.

El domingo 2 de enero habrá una luna nueva en el cielo, pero antes de que eso ocurra, el 31 de diciembre la luna va a ofrecernos la última luminosidad de su fase menguante para formar un triángulo con Marte y Antares.

Antares, por supuesto, no es un planeta sino una estrella ubicada a 550 años luz de la Tierra, pero por su brillo rojo, a menudo es confundida con Marte; por ello, su nombre en griego literalmente significa “rival de Ares”, es decir, el otro nombre del dios Marte en la mitología grecorromana.

Antares también es conocida como “el corazón del escorpión”, ya que esta estrella puede ser vista cerca del centro de Escorpio, el punto más brillante en esta constelación.

Durante la madrugada del viernes 31 de diciembre, dos horas antes del amanecer, Marte empezará levantarse sobre el horizonte, y justo antes del amanecer, el planeta rojo va a estar a menos de 5 grados de Antares.

Moon, Mars, Antares. Mars will be 0.9 degrees north of the moon on December 31, 2021, at 20 UTC. The moon will pass in front of Mars as seen from parts of South Australia, Tasmania, Antarctica, the South Georgia Islands, the Falkland Islands, & the southern tip of South America. pic.twitter.com/glVq5KAT51

— David Crook (@StellarInsights) December 27, 2021