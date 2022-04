Elon Musk formará parte de junta directiva de Twitter

El fundador de Tesla, Elon Musk, formará parte de la Junta Directiva de Twitter después de que se dio a conocer que adquirió un 9.2% de la plataforma de mensajes y prometió que hará “mejoras significativas” en los próximos meses.

Agrawal agregó que la compañía ha mantenido conversaciones con Musk en las últimas semanas y que aportará “un gran valor” a la Junta Directiva de la empresa.

He’s both a passionate believer and intense critic of the service which is exactly what we need on @Twitter, and in the boardroom, to make us stronger in the long-term. Welcome Elon!

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022