Elon Musk y Grimes tuvieron una bebé en secreto de nombre Exa Dark Sideræl

El magnate Elon Musk y la estrella musical Grimes tienen una nueva hija cuyo nacimiento hasta ahora se había mantenido en secreto. Su nombre es Exa Dark Sideræl Musk.

La madre, de 33 años, reveló la llegada de su segundo hijo con Musk, la niña nacida en diciembre y a la cual llaman usualmente “Y”, en una amplia entrevista con la revista Vanity Fair publicada hoy, 10 de marzo de 2022.

Grimes rose to fame as a fiercely independent solo artist championed by the Internet—then she fell in love with Elon Musk. She speaks to V.F. about internet criticism, her new album, and the secret arrival of her second child, "Exa Dark Sideræl Musk."

