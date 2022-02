Embajada de México iniciará el miércoles el traslado de connacionales radicados en Kiev, Ucrania

La embajada de México en Ucrania trasladará de manera preventiva a los mexicanos que así lo deseen hacia el suroeste de ese país, ante la escalada de tensiones con Rusia que mantiene a más de 130 mil tropas apostadas en la frontera ucraniana.

En un mensaje enviado la noche del lunes a la comunidad de residentes mexicanos en Ucrania, la embajada detalló que será este miércoles cuando inicie el traslado desde Kiev, ante las peticiones de integrantes de la comunidad para ser desplazados fuera de la capital.

La embajada pagará el costo del traslado, el hospedaje y la alimentación de los mexicanos en Ivano-Frankivsk durante un periodo inicial de 7 días.

Pasado ese tiempo, y si la situación así lo permite, los mexicanos serán llevados nuevamente a Kiev. De lo contrario, no se descarta abandonar el país.

Jair vive en Ucrania desde hace ocho años, en donde trabaja para una empresa de tecnología.

Pese al ofrecimiento de la embajada mexicana, para él la decisión de abandonar Kiev no es sencilla.

“Tengo mucha vida hecha aquí, toda mi vida, todos mis amigos, mi pareja, todo está aquí. Es un poco complicado cuando tienes pareja o algo porque no es como yo me voy, me la llevo y se acabó. Son personas que tienen familia aquí, que no pueden dejar a su familia aquí. Yo dije que cuando cruce el primer soldado o se dispare la primera bala es cuando yo voy a salir… No voy a salir del país de inmediato, voy a desplazarme cerca de la frontera y en caso de que haya una escalada mucho mayor consideraría definitivamente salir”, detalló Jair Brenis, mexicano residente en Ucrania.