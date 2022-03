Empleada irrumpe en noticiero de Rusia con mensaje contra el conflicto en Ucrania

“ Nos limitamos a observar en silencio este régimen antihumano. Y ahora el mundo entero nos ha dado la espalda y las próximas 10 generaciones no podrán limpiarse de la vergüenza de esta guerra fratricida” dijo la editora en declaraciones recuperada por el medio The Guardian.

“ Lamentablemente, durante varios años, trabajé en Channel One y trabajé en la propaganda del Kremlin, estoy muy avergonzada de esto ahora mismo. Avergonzada de que se me permitiera contar mentiras desde la pantalla de televisión. Avergonzada por haber permitido la zombificación del pueblo ruso. Nos quedamos callados en 2014 cuando esto apenas comenzaba . No salimos a protestar cuando el Kremlin envenenó a [el líder de la oposición Alexander] Navalny.

Marina se ha convertido en noticia internacional después de interrumpir el principal programa de noticias del canal para protestar abiertamente en contra de la invasión militar de Rusia en Ucrania. “Paren la guerra. No a la guerra”, gritó Ovsyannikova, editora del propio canal Channel One.