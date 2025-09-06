En mi contra es el racismo y clasismo: Noroña

NOROÑA SOBRE SU CASA DE 12 MDP: “YO NO ESTOY OBLIGADO A SER AUSTERO”

Gerardo Fernández Noroña defendió su estilo de vida y negó incongruencia con el discurso de austeridad de Morena, tras ser cuestionado por la estudiante Victoria Montes de Oca durante un evento de formación en el Senado.

“El error es confundir austeridad pública con austeridad personal. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero, las políticas públicas son las que son austeras”, respondió.

El legislador argumentó que, si sus bienes no provinieran de su sueldo, estaría en riesgo de enfrentar un juicio por enriquecimiento ilícito.

“Mientras vivía en una vecindad eso les parecía bien, pero que yo tenga una casa en Tepoztlán o una camioneta Volvo ya lo ven como un pecado. Eso es clasismo y racismo”, aseguró.

Para Noroña, el verdadero problema no es su patrimonio, sino el contraste con otros políticos que lucen relojes millonarios o mansiones valuadas en cientos de millones de pesos, mientras él afirma que lo suyo proviene de trabajo e ingresos legales