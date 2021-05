En Monte Everest hay al menos 100 positivos de COVID-19, asegura guía

“Creo que con todos los casos confirmados que conocemos ahora, confirmados por pilotos (de rescate), seguros, doctores y líderes de expedición, tengo los tests positivos para poder probarlo, tenemos al menos 100 personas positivas por COVID en el campo base”, dijo Furtenbach a The Associated Press en la capital del país, Katmandú. “La cifra podría rondar los 150 o 200”.

You may also like