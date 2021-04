En ocho entidades IMSS realiza reconversión hospitalaria ante aumento de COVID-19

Finalmente, el director general del IMSS reiteró el llamado, por parte del personal de salud , que “les echen tantito la mano cuidándose, manteniendo la sana distancia, continuando con el lavado y la higiene personal, y lo más importante no salir de casa si no es necesario en los estados que tienen estos niveles de contagios”.

Por otra parte, Zoé Robledo mencionó que es fundamental bajar los contagios, aplanar la curva en estos estados y eso sólo se logra si la gente apoya a los trabajadores de la salud quedándose en casa, no asistiendo a reuniones y no saliendo.