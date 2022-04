Encuentran un mosquito en frasco de vacuna COVID-19 de Moderna; retiran 165 mil dosis

Moderna indicó que no se había notificado ningún problema de seguridad en relación con las personas que recibieron su vacuna contra COVID-19 de este lote, y que no se había identificado ningún incidente de seguridad o eficacia hasta la fecha.

Según la Agencia Española de Medicamentos, el frasco afectado fue identificado en un centro de vacunación, fue segregado y no se administró a ningún paciente, y el retiro se adoptó como medida preventiva, ya que solo se detectó la incidencia en una única unidad y no se espera que haya más afectadas en el lote.