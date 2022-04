‘Es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo’, arremete Ebrard tras crítica contra AMLO

“En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos”.

