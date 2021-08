¿Esa policía merecemos? La violación y asesinato de joven de 23 reabre el debate

“Lo que estamos viendo son cuerpos policíacos que no están debidamente capacitados, profesionalizados, que no tienen protocolos de aplicación del uso de la fuerza y, desgraciadamente, quien lo está pagando es el ciudadano. Las muertes de personas inocentes y los abusos de autoridad flagrantes lo único que reflejan es que las policías han sido abandonadas por sus gobiernos”, expuso Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad nacional.

