Espionaje con Pegasus ‘es una vergüenza’, afirma AMLO; asegura que no denunciará

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que es una “vergüenza” que él y su entorno cercano fueran blanco de espionaje, a través del programa Pegasus, durante el gobierno que le precedió, de acuerdo con una investigación publicada la víspera, y aseguró que su administración no espía a nadie.

El diario británico The Guardian informó el lunes que el círculo más próximo al mandatario, periodistas y políticos, fueron objetivos potenciales de vigilancia por parte de un cliente gubernamental de la empresa israelí NSO Group entre 2016 y 2017, antes de que el gobernante llegara al poder.

Al menos 50 personas cercanas a López Obrador fueron eventualmente seguidas durante parte del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), incluidos su esposa, hijos y hermanos, según The Guardian.

El informe periodístico se basa en una filtración de más de 50,000 números de teléfono supuestamente seleccionados para un posible espionaje de clientes gubernamentales de NSO Group en todo el mundo. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General habrían contratado sus servicios.

“Ya esto no sucede, el Gobierno no espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, a nadie se le limitan sus libertades”, añadió López Obrador, quien dijo haber sido espiado desde los años 1970.