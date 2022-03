Esta es la fecha límite para cobrar los 7,700 pesos de la Pensión del bienestar 2022

Si el beneficiario no retira su depósito antes del 21 de marzo o no recibe el pago, deberá comunicarse con la Secretaría del Bienestar para solucionar el caso, al número: 55-5141-8250.

Si no has recibido el depósito de la pensión de bienestar 2022 para adultos mayores , te decimos cuándo es el límite para el pago.